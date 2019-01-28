هنيدي لمنتقدي عمرو دياب ودينا الشربيني: يا عباد الله دعوا الخلق للخالق

عمرو دياب ودينا الشربيني

كتبت- سارة سمير:

انتقد الصحفي السوري ربيع هنيدي، رئيس قسم الفن في مجلة زهرة الخليج، الضجة التي أثيرت حول الفيديوهات المنتشرة للفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

هاجم هنيدي منتقدي الهضبة والشربيني بنشر مقطع فيديو لهما أثناء وجودهما في دبي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليه بكلمات قاسية مهاجمة للمنتقدين.

قال الصحفي السوري: "بعد كل التعليقات التي قيلت وتقال من جانب الذين شاهدوا الفيديوهات والصور التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التقاطها للنجمين عمرو دياب ودينا الشربيني عند تلبيتهما إحدى المناسبات في دبي قبل أيام".

تابع: "أقول وليس دفاعًا عن عمرو ودينا.. بل لما يفرض المنطق وصداقتي له: أنه ليس من حق أحد أن ينصب نفسه قاضيًا يحكم ومن موقعه على حياة أحد، ودعوا يا عباد الله الخلق للخالق، وليلتفت كل منا إلى حياته ويصحح أغلاطه،

فمن راقب الناس مات همًا وغمًا".

اختتم حديثه: "والخلاصة، من أراد أن يقول كلمة طيبة يضيفها لابتسامة عمرو ودينا في الفيديوهات فأهلًا به، ومن لم يرغب فلا يحمل نفسه ما قد يحاسب عليه، ودمتم بعقلكم وأدبكم سالمين".

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وكان قد طلب هنيدي من المعلقين على صور وفيديوهات الثنائي، بالرقي في التعليقات وألتزام الأدب، من خلال نشره صوره لهما من الاحتفال نفسه قائلا: "الصديقان النجمان عمرو دياب ودينا الشربيني يشعلان اليوم مواقع التواصل بتواجدهما في أحد مطاعم دبي، اتمنى الرقي في التعليقات".