السبت.. سلمى صباحي تغني للأطفال في ساقية الصاوي

كتبت - إيمان محمد

تقدم المطربة الموهوبة سلمى صباحى حفلًا غنائيًّا للأطفال فى ساقية الصاوى، السبت المقبل، 2 فبراير بقاعة الحكمة الساعة الثالثة عصرًا.

يشار إلى أن سلمى صباحى مغنية مصرية بدأت الغناء فى سن

الثامنة فى كورال الأطفال فى الأوبرا حتى درست فى جامعة القاهرة، وحصلت على لقب مغنية الجامعة، وانضمت إلى فرقة أيامنا الحلوة، وأقامتالعديد من الحفلات الموسيقية فى ساقية الصاوى بشكل مستقل.

ويذكر أنها بدأت فى تقديم حفلات موسيقية للأطفال، لأنها تحظى بشعبية كبيرة معهم من خلال برنامجها التلفزيونى "ماما سلمى"، وتغنى فى هذه الحفلات الموسيقية أشهر أغانى الأطفال، وكذلك بعض أغانيها الخاصة.