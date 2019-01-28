كيم جونغ أون يطلق خط أزياء قابلة للأكل كي لا يموت مواطنوه جوعاً

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 11:29 صباحاً -

أطلق الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ خط أزياء جديد يتضمن معاطف قابلة للأكل وأتاحها لمواطني دولته الذي سيحظون بفرصة تجربة تذوق معاطف منتجات أزياء زعيمهم .



وتتميز الملابس ذات الأكمام الطويلة بأنها يمكنها مراقبة الحالة الصحية لمرتديها، وقد نشرت الحكومة الكورية الشمالة عددا من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية قالت بان هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار و الاستكشاف وتسلق الجبال، حيث أنها مصنوعة من الفلانيت الصناعي المكون من مواد بروتينية وأحماض أمينية وعصير الفواكه ويمكن تجناولها لتجنب الموت. وتتميز الملابس ذات الأكمام الطويلة بأنها يمكنها مراقبة الحالة الصحية لمرتديها، وقد نشرت الحكومة الكورية الشمالة عددا من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية قالت بان هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار و الاستكشاف وتسلق الجبال، حيث أنها مصنوعة من الفلانيت الصناعي المكون من مواد بروتينية وأحماض أمينية وعصير الفواكه ويمكن تجناولها لتجنب الموت. وضمت كذلك تصاميم مقلدة لماركات عالمية مثل “شانيل” و “غوتشي”، بحسب ما نشر موقع “Sunday Mirror” البريطاني.

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