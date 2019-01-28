استمعوا الى النسخة الغير عربية من اغنية عمرو دياب “بيتعلمو”!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 11:29 صباحاً -

بعدما حققت نجاحات كبيرة في مصر والأقليم العربي وحصدت نسب استماع عالية، نال لحن أغنية “اتعلموا” للفنان المصري ​عمرو دياب​ إعجاب أحد الفنانين الإسبانيين الذي قام بإقتباس اللحن ووضعه في واحدة من أغنياته.



الشاعر الغنائي ​تامر حسين​ مؤلف “إتعلموا” نشر جزءاً من الأغنية الخاصة بالفنان الإسباني الذي اقتبس اللحن من أغنية دياب وعلق عليها بالتالي: “يتعلموا … النسخة الغير عربية، عمرو دياب والعالمية صٌناع الأغنية الأصلية عمرو مصطفى أسامة الهندي تامر حسين وغيتار الفنان شريف فهمي وبطلها صوت عمرو دياب المٌبهج”.

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