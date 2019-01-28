شاهدوا.. مغني راب يصف تفاصيل علاقته الجنسية مع كيم كاردشيان ويعترف أنه مارس الجنس مع ثلاث من فتيات كارداشيان

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 11:29 صباحاً -

يحاول مغني الراب المعروف بـ The Game واسمه الحقيقي ​جاي تايلور​ أن يسلط عليه الأضواء ليحصل على الشهرة بطريقة رخيصة وذلك عن طريق وصفه تفاصيل لعلاقته الجنسية مع نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ بأغنية أداها أمام عدد كبير من الحضور من دون مراعاة أنها متزوجة وأن علاقتهما أصبحت من الماضي كما أنها أم لأربعة أطفال.



وقام تايلور ليلة الخميس الماضي في حفل غنائي أمام عشرات الحضور بتأدية أغنية تضمنت كلماتها تفاصيل مخجلة تتحدث عن علاقة حميمة بينه وبين كيم كارداشيان ومنها :”أَمسَكت كيم كارداشيان من عنقها.. علي الاعتذار لكانييه لأنه صديقي”مصطلحات عنصرية مثل “زنجي”.



ولم تكن “كيم” الضحية الوحيدة لأغنيته، فقد تطرَّق للحديث عن شقيقتها الصغرى “كايلي جينر”، فقد ادعى أنه كان يُعد حبوب الفطور لها في الصباح قبل استيقاظها من النوم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها مغني الراب تفاصيل عن علاقته العاطفية بعائلة كاردشيان، فقبل سنتين تقريبًا، أطلق أغنية تحت اسم “Sauce” مُشيرًا إلى أنه مارس الجنس مع ثلاث من فتيات كارداشيان، إحداها مع “كيم”، والثانية مع “كلوي كارداشيان” التي نفتها من جانبها، والثالثة مع “بلاك شاينا”، خطيبة “روب كارداشيان” السابقة.