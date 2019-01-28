شكرا لقرائتكم خبر عن رفقة شون بول.. بلقيس فتحي تحيي حفلا غنائيا في جدة والان مع التفاصيل

تحيي المطربة الإماراتية من أصول يمنية بلقيس فتحي، حفلا غنائيا في جدة.

ووفق وسائل إعلام فإن حفل بلقيس سيكون برفقة الفنان العالمي شون بول، الجمعة المقبل، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بمنطقة الترفيه.

ويأتي الحفل بدعم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف.

ومن المقرر أن تغني "بلقيس" عددا من أشهر أغنياتها سواء القديمة أو الحديثة والتي اشتهرت بها على مدار مشوارها الغنائي.

وكانت الفنانة بلقيس فتحي قد كشفت عن موعد وتفاصيل حفلها الجديد بالسعودية الفترة المقبلة، والتي ستشارك بها مع النجم العالمي شون بول ضمن الفاعليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

ونشرت بلقيس تفاصيل حفلها المرتقب مع شون بول في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وعلقت على حسابها بانستقرام: