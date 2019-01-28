شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شاعرا عربيا يتنافسون بنهائيات "أمير الشعراء" الثلاثاء والان مع التفاصيل

يبدأ 20 شاعرا عربيا التنافس بنهائيات برنامج "أمير الشعراء" في موسمه الـ8، الذي تنطلق أولى حلقات بثه المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وفقا للعين الإخبارية.

وكشف مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، الأحد، في أبوظبي، عن قائمة الـ20 شاعرًا الذين سيُشاركون في الموسم الـ8، وهم يمثلون 11 شاعرة، و9 شعراء، تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة بعد منافسة مع مئات الشعراء.

وضمت القائمة كلاً من: عائشة جمعة عبدالله علي الشامسي من الإمارات، وشيخة عبدالله محمد المطيري من الإمارات، ومنى حسن عبدالله عبدالصمد من الإمارات، وهبة عبدالحميد محمد الفقي من مصر، ومبارك سيد أحمد عبداللطيف من مصر، وميار أحمد أحمد محمد أبوسليمان من مصر، وعبدالسلام عبدالله حاج نجيب من سوريا، وهاني صالح إبراهم عبدالجواد من الأردن، ويارا أيمن فتحي غانم "يارا حجاوي" من الأردن.

كما ضمت: رابعة العدوية بدري من الجزائر، ومحمد الأمين ديوب من السنغال، وعلي حسن إبراهيم سلمان من البحرين، وخلود بناصر من المغرب، وأماني بن الدبابي الزعيبي من تونس، وسلطان بن محمد بن سبهان الشمري من السعودية، وأحمد بن محمد عسيري من السعودية، وابتهال محمد مصطفى أحمد تريتر من السودان، ودينا الشيخ من السودان، وسعد جرجيس من العراق وعبدالمنعم حسن محمد من جمهورية مالي .

وأكد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات، أن برنامج "أمير الشعراء" وُلِدَ من المِنطقة العربية، التي تهتم بالشعر وتعتز به، وكان في الماضي لغةَ خِطابِها وحوارِها، وحاضنةَ فكرِها وفلسفتِها، وحين انطلق "أمير الشعراء" كان الحلم كبيراً بإعادة الحياة إلى الشعر كلُغةِ خطاب يحمل مضامينَ الفكرِ الإنساني الراقي، والأخلاق السامية.

وأوضح أن اللجنة بدأت منذ منتصفِ السنةِ الماضية، التحضيرَ للموسم الثامنِ من مسابقة "أمير الشعراء"، وذلك في إطار حرصها على تقديم الأفضل والأهمِّ، والذي يتركُ بصمةً لا تُمحى ويُنظم مسابقةً تتذكرها الأجيال القادمة.

من جهته، قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر: "منذ موسمين، شهدت المسابقة حضوراً شعرياً للشاعرات في مقابل الشعراء، وبعد أن كان عدد الشاعرات في الموسم الأول 6 شاعرات من أصل 35 شاعراً، بما نسبته 17%، قفز العدد في الموسم السابع إلى 10 شاعرات من أصل 20 شاعراً، بما نسبته 50%، ثم ارتفع العدد في الموسم الحالي إلى 11 شاعرة من أصل 20 شاعراً، بما نسبته 55%.

وأضاف أن هذا التحول في نسبة الشاعرات إلى الشعراء لم يشهد حتى اليوم تتويج شاعرة بلقب إمارة الشعر، وهو لقب يبدو أنه لم يعد بعيداً، في ظل هذه المنافسة الشرسة، وفي ضوء ما تقدمه الشاعرات من مستويات شعرية مميزة جداً، تنبئ عن حضور مهم للقصيدة الأنثوية في المسابقة بشكل خاص، والساحة الشعرية بشكل عام.

ومن المقرر بث الحلقات على مدى 10 أسابيع عبر قناة الإمارات وقناة بينونة في تمام الساعة الـ10 من مساء كل ثلاثاء.