ميغان ماركل تتلقى تحذيرًا من ضباط الحماية الملكية.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: حذر ضباط الحماية الملكية في الشرطة البريطانية، دوقة ساسكس ميغان ماركل من تداعيات إغلاق باب السيارة بنفسها.

ويخشى المسؤولون من عدم تمكن ميغان دخول السيارة بسرعة في حال تعرضت لأي هجوم.

نُشير إلى أن تحذير الشرطة البريطانية لميغان جاء بعد تهديدات باستهدافها وزوجها الأمير هاري من قبل اليمين المتطرف.

وبحسب مصدر أمني بريطاني، فإن البعض قد يعتبر إغلاق باب السيارة من قبل ماركل هو أمر تافه ولكنه في الواقع قد يُحدث فرقاً كبيراً خصوصاً في حالات الطوارئ لأن إغلاقها الباب بإحكام يُصعب عملية إدخالها في ثوانٍ إذا حصل أي اعتداء أمني.

والجدير ذكره، أن مجموعة من النازيين الجدد كانت قد وصفت هاري بـ “خائن للعرق” لأنه تزوج من ميغان ماركل.