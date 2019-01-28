شاهد: مكسيم خليل قبل 20 سنة – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الممثل السوري مكسيم خليل صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام جمعته بابنه هاني، منذ 20 عامًا.
وقد علّق مكسيم على الصورة بالقول “أنا وهاني بصورة كأنها مبارح، هاد الصغير صار عمره ٢٠، عميشق طريقه بحياة هو رح يختار مسارها. يمكن منحس السنين بهمومها وبمشاكلها طويلة وثقيلة ونحنا جواتا، بس لما تصير ورانا وتطلع عليها، بتحسها نسمة باردة على خدك المشوّب…”.
وأضاف “النسمة هي لما تشوف ولادك كبرو مبسوطين ومختارين نجاحهم يلي هو سعادتهم بالشي يلي عميعملو، مو بنظرة المجتمع لألهم…”.
وتابع “بالنسبة إلي ابني أنا سنده وهاد واجبي ومافيه منية ولا فضل، بس العكس أبداً مو صحيح، لأنه هي مو دينة بين تنين ولازم تترجع، ابني مو مطلوب منه شي غير انه يكون مرتاح و مبسوط”.
الجدير ذكره أن الصورة نالت ردود فعل إيجابية كثيرة بين رواد الانترنت.
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