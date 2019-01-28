حاتم العراقي يخوض تجربة تقديم البرامج

متابعة بتجـــــــــــــرد: يخوض النجم حاتم العراقي تجربة تقديم البرامج للمرّة الأولى في مسيرته الفنية من خلال شاشة “mbc العراق”.

ومن المقرر أن يقدّم حاتم العراقي برنامج “سهراية” حيث يستضيف فيه مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العراقية، ويحاورهم ويقدم معهم باقة من الأغنيات بمشاركة فرقة موسيقية تضم أهم عازفي الموسيقى العراقية.

وأعرب حاتم العراقي عن سعادته بهذه التجربة المميّزة التي سيُقدم عليها في برنامج “سهراية” برفقة المخرج العراقي أوس الشرقي، والتي ستشكل نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامية، وقال: “سهراية”، برنامج فني غنائي، سأستضيف فيه نخبة من نجوم الغناء العراقي والعربي أمام الجمهور في الاستوديو”، وأضاف: “البرنامج عبارة عن دردشة عفوية، ودندنة على مسرح الاستوديو وسط أجواء طربية أصيلة، وسيحظى المشاهدة من خلاله بفرصة التعرُّف إلى جوانب عدّة من حياة الفنان الضيف”.

وتجدير الإشارة إلى أن البرنامج سيستضيف نخبة من أهم نجوم الأغنية العراقية، وسيبدأ عرضه مع بداية بث القناة التلفزيونية الجديدة “mbc العراق” في فضاء البث العراقي والعربي.