بالصور.. رامي مالك وجلين كلوز أبرز الفائزين بجوائز "ساج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكل الطاقم التمثيلي في فيلم "بلاك بانثر" وجلين كلوز ورامي مالك أبرز الفائزين بجوائز نقابة الممثلين الأمريكية (ساج)، التي تُعَد مؤشرا كبيرا لجوائز الأوسكار.





ونال "بلانك بانثر" من إنتاج "مارفل" (1.3 مليار دولار من الإيرادات)، المرشح أيضا للأوسكار، جائزة "أفضل طاقم" على حساب "إيه ستار إز بورن"، بطولة برادلي كوبر وليدي جاجا، الذي كان الأوفر حظا للفوز، و"بلاكككلانسمان" من إخراج سبايك لي.

ويضم طاقم "بلانك بانثر"، المؤلف خصوصا من ممثلين سود، أسماء بارزة في أوساط هوليوود، من بينهم أنجيلا باسيت، وشادويك بوزمان، ودانا جوريرا ومايكل ب. جوردان، ولوبيتا نيونجو، وأندي سركسيس، وفوريست ويتكر.

وفي الفئات الفردية، كافأت جوائز ساج بشكل واسع الفائزين بمكافآت جولدن جلوب، التي وزعت مطلع الشهر الحالي.

إذ فاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل لتجسيده فريدي مركوري في فيلم "بوهيميان رابسودي"، متقدما على كريستيان بايل الذي يؤدي دور نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني في فيلم "فايس".

وعلى صعيد الممثلات، فازت جلين كلوز عن دورها في "ذي وايف".

وجوائز ساج غير معروفة مثل جولدن جلوب، لكنها تعتبر مؤشرا أفضل للأوسكار لأن 1200 من أعضائها يصوتون أيضا في إطار الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها المانحة لأعرق الجوائز السينمائية (6 آلاف عضو).

وفي حين أن نسبة 48% فقط من الأفلام الفائزة بجائزة ساج فازت بعدها بأوسكار أفضل فيلم، فإن النسبة على صعيد التمثيل أعلى بكثير مع 79% لدى الرجال و75% لدى النساء.











