بالصور- طوني ورد يستلهم مجموعته الجديدة من اليعسوب

عندما سُئل المصمم طوني ورد عن سبب اعتبار اليعسوب “Dragonfly” مصدر الإلهام الرئيسي لمجموعة كوتور ربيع/صيف ٢٠١٩، قال “أعجبني واقع كونهم وحيدون…”

لقد خُلِقت القطع في هذه المجموعة جراء التمعن في هذه المخلوقات إذ رَسَم هيكلُ أجنحتهم خطوط المجموعة، وأشكالهم الهندسيّة تجسدت في اتجاه المطرزات وفي الأجنحة الممتدة. كما انعكس ذلك في أكسسوارات الرأس من تصميم يانا ماركوفا.

امتزجت صلابة القماش بالشفافية والأحجام الرقيقة الانسيابية، فقد تُرجٍم النغم الناتج عن سرعة حركة اليعسوب “Dragonfly” بشكل هياكل حسيّة جعل القطع تتحرك بسلاسة مع كل خطوة.

تتدرج لوحة الألوان ثلاثية الأبعاد من اللون الأرجواني العميق إلى الأخضر الزمردي وتتداخل فيها ألوان الباستيل لتضفي تموجًا على القماش فيعكس بذلك مظهر اليعسوب وأجنحته.

“أعجبني واقع كونهم وحيدون ويبرزون جراء تدفقهم الإبداعي!”