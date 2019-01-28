خاص- رامي عياش راقٍ، عباس جعفر انتهى دوره وانابيلا هلال بالغت امس في ديو المشاهير

غادرت مقدمة نشرات الطقس الين برمانا البرايم التاسع من “ديو المشاهير”، وذلك بعدما حصلت على اقل نسبة تصويت وستمنح قيمة 6000 دولار اميركي الى جمعية “الصليب الاحمر اللبناني”.

حل ضيوفاً على البرايم مجموعة من الفنانين وهم البوب ستار رامي عياش، هادي اسود، عمر باشا وماريز فرزلي.

افتتح البوب ستار رامي عياش البرايم بأغنية “يا مسهر عيني” الذي غناها مع الاعلامي طوني بارود حيث تمكن الاخير من الحصول على 3 نعم من قبل لجنة التحكيم مع بعض الملاحظات القليلة لتحسين الاداء الاسبوع المقبل.

ووجه رامي عياش التحية الى لجنة التحكيم واصفاً المخرج سيمون اسمر بالعدو اللدود قبل ان يبدل رأيه ويسميه الصديق اللدود كون الجفاء والخلاف بين رامي والاسمر قديماً الا ان العلاقة اصطلحت نوعاً ما بعد دخول الاسمر الى السجن وخروجه منه.

ثم اطل رامي للمرة الثانية وقدم اغنية “غمرني تعيش” مع الوليد الحلاني الذي تألق مثل العادة بأدائه القوي، وحصل على 4 “نعم” حيث كان الرابع ضمن اللجنة رامي عياش الذي عاش تجربة المشاركة ضمن لجنة تحكيم لاول مرة ولا يمكننا الا القول ان الاغنية تضمنت الكثير من استعراض عضلات الاداء من قبل الطرفين بشكل مبالغ فيه الا الاغنية الرومنسية لم تكن تحتمل كل ذلك.

بعدها غنى رامي اغنية “سوا” مع مقدمة البرامج دوللي عياش التي تعرضت لإنتقادات قاسية بسبب عدم تقدمها على الرغم من التمارين المكثفة وحصلت على اثنين “كلا” و”نعم” من الاعلامية منى ابو حمزة التي تتعاطف معها في كل حلقة.

وفي الاطلالة الرابعة قدّم “عياش” الذي بدا وسيماً جداً كالعادة مدلي حيث غنى “بغنيلا”، “الناس الرايقة”، “افرح فيكِ”، “بنت الجيران” وشاركه الغناء عباس جعفر، ليليان نمري، فاليري بو شقرا والين برمانا.

وختم رامي اطلالاته المميزة والراقية بغنائه اغنية “اشتقتلك” على البيانو مع الطفلة حلا الحلبي من جمعية عياش الطفولة التي أسسها رامي وهي تهتم بتعليم حوالي 2000 طفلاً والتي تدعمها دوللي عياش في هذا الموسم من البرنامج.

ثم اطل للمرة الاولى الفنان هادي اسود على مسرح “ديو المشاهير” وغنى “يا كل العمر” مع مقدمة نشرات الطقس الين برمانا التي تعرضت لانتقادات من قبل لجنة التحكيم وحصلت على اثنين “نعم” وواحد “كلا” من اسامة الرحباني.

وأطل هادي للمرة الثاني بأغنية “دقي يا ربابة” وشاركه الأداء الممثل عباس جعفر الذي تعثر على المسرح بلباسه ووقع وتعرض لانتقادات قاسية من قبل اللجنة حيث لم يعجبهم اداءه وحصل على اثنين “كلا” و”نعم” من الاعلامية منى ابو حمزة ولا بد من القول هنا ان عباس جعفر ادى ما هو مطلوب منه في هذا البرنامج ولم تعد مشاركته محببة ولا مجدية بل بات عبئاً على صورة البرنامج الراقية.

وأطل الفنان عمر باشا الذي غنى “يا ليلي” على طريقة الراب وغنت معه الممثلة ليليان نمري التي ادهشت الجمهور ولجنة الحكم حيث اطلت متنكرة بزي ياباني. وحصلت على 3 “نعم” من لجنة التحكيم.

اما الفنانة ماريز فرزلي غنت أغنية ” killing me softly ” مع ملكة جمال لبنان السابقة فاليري بو شقرا وحصدت اعجاب اللجنة التي اشادت بأدائها الجميل وتقدمها في كل اسبوع، فحصلت على 3 “نعم”و تعابير الحب والقبلات من قبل اسامة الرحباني وبدت فاليري بالامس فائقة الجمال ومرتاحة في ادائها ويمكن اعتبار مشاركة الامس افضل مرور لها في البرنامج.

حلقة ممتعة من “ديو المشاهير” تميزت باللوحات الفنية الجميلة والاخراج الضخم من قبل كميل طانيوس وتقديم انابيلا هلال التي لم تنجُ من انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لناحية جلوسها غير اللائق على البار في بداية الحلقة حيث بالغت في اظهار مفاتنها بشكل منافٍ للحياء واحترام المشاهد.

يبقى ان نثني على انتاج ناي نفاع ورمزي نصر، اضافة الى كل فريق العمل الذي يتعب كل اسبوع لتقديم حلقة راقية من كافة النواحي.