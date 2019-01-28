ترامب يتجاهلُ ميلانيا في عيد زواجهما بطريقة غريبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضى الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، يوم ذكرى زواجه الـ14، من زوجته ميلانيا، على موقع تويتر، دون أنْ يكثرت ولو بتغريدة، للسيّدة الأولى، بهذه المناسبة، وتهنئتها.

وكتب ترامب، 13 تغريدة في ذلك اليوم، دون الإشارة إلى زوجته، بينهما انتقاده للطالب، نيك ساندمان، وطلاب مدرسة كوفينجتون، وكتب: "نيك ساندمان وزملاؤه، أصبحوا رمزًا للأخبار المزيّفة"، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وعقب دقائق من ذلك، انتقد الرئيس الأميركيّ، إغلاق الحكومة الأميركية الجزئية، لأعدائه الديمقراطيين، ثمّ واصل تصعيده المستمرّ، منذ أسابيع حول الحاجة إلى جدار حدوديّ مع المكسيك، قائلاً: "بدون جدار، لا يمكن لبلدنا أنْ يكون لديها حدود، أو أمنٌ قوميّ".

كما لم ينسَ ترامب كتابة تعليق عن منتدى دافوس، ثمّ قام بتوجيه تهنئة إلى ماريانو ريفيرا، على انتخابه في قاعة مشاهير البيسبول الوطنية، في وقت لاحق.

وتزوّج ترامب وميلانيا في 22 يناير 2005، في فلوريدا، وانجبا صبيًا، يُدعى بارون ويليام ترامب، وهو الطفل الخامس للرئيس الأميركيّ.