متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى الفنان المصريّ، شريف رمزي، سعادته بقرار الإفراج عن مواطنه المخرج، سامح عبدالعزيز، بعفو رئاسيّ، موضحًا، أنّه إضافة كبيرة للسّاحة الفنية، والإخراج، ولا يجب التّعامل معه بهذه الطريقة.
وكان المخرج المصريّ، سامح عبدالعزيز، قد ألقي القبض عليه، لحيازته موادّ مخدّرة، وتمّ الحكم عليه بالسّجن، قبل أنْ يَجري الإفراج عنه، بعفو رئاسيّ.
وقال شريف رمزي، في لقاء خاصّ، مع "فوشيا"، إنّه يعتبر زوجته، الفنانة ريهام أيمن، أمًا، وزوجة مثالية، لاهتمامها بشكل كبير بحياتها العائلية، وأولادها، مشيرًا، إلى أنّه لا دخل له إطلاقًا، في ابتعادها عن الفنّ، ولكن الأولاد، والظروف العائلية، اضطرّتها لترك حياتها الفنية.
وتحدّث الفنان المصريّ، في فيديو "فوشيا"، عن آخر أعماله الفنية، وتفاصيل فيلمه الجديد، وموعد بداية تصويره.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف رمزي: لستُ وراء ترك زوجتي للفنّ.. هذا رأيي بخروج سامح عبدالعزيز من السّجن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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