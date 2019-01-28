رانيا يوسف تُقدِّم بلاغاً ضد ناشر الفيديو الإباحي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بعد أيام قليلة من توعدها المسيئين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تقدمت الفنانة رانيا يوسف ببلاغ للنائب العام من أجل التحقيق في واقعة انتشار مقطع فيديو إباحي باسمها، حيث ظهرت فيه فتاة تشبهها وكتب عليه اسمها.

وأوكلت لمحاميها مهمة تقديم البلاغ الذي حمل رقم 1226 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وتضمن فيه تأكيداً على أن موكلته تفاجأت بانتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، يقال إنها مع مخرج سينمائي شهير، وذلك خلافا للحقيقة. لافتا إلى أن من يظهر في الفيديو شخص غير معروف يؤكد أن رانيا يوسف هي التي تظهر بالفيديو ويوجه لها عبارات قذف ويطعن في عرضها.

وأكد أن موكلته تلقت اتصالات من زملائها الفنانين يحذرونها من انتشار الفيديو، مشدداً على أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة لا تعلم من يقف ورائها.

وطلب محامي رانيا في بلاغه بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو والتحقيق معه ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق طليق رانيا يوسف رجل الاعمال طارق عزب على الفيديو عبر حسابه على انستغرام، قائلاً" "لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطي ده، وبعض الناس تنقل وتروج للكذب والافتراء بالسهولة دي، يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع، رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه وانعدام الأخلاق عند البعض".

