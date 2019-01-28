أحمد مالك يُشيد بشخصية "أسامة" في "الضيف"

كشف الفنان احمد مالك عن سعادته بردود الأفعال الرائعة التي تلقاها عن شخصية "أسامة" التي قدمها خلال السياق الدرامي لفيلم" الضيف" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية.

وأعلن مالك في تصريح خاص لـ"لايف ستايل" أنه كان متحمس جدًا لتقديم هذه الشخصية وكانت بمثابة تحدي كبير بالنسبة له لكونه مختلفة وجديد عليه ولم يقدم مثلها من قبل في أي عمل فني هذا إلي جانب كونها شخصية صعبة ومركبة وغنية بالتفاصيل والأحداث.

يُذكر أن فيلم" الضيف" بطولة كوكبة من النجوم منهم خالد الصاوي و شيرين رضا وجميلة عوض وماجد الكداوني ومحمد ممدوح ومن تأليف إبراهيم عيسي وإخراج هادي الباجوري, وتدور أحداثه حول شاب يحل ضيفا على أسرة خلال العشاء ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم فالحبكة تعتمد على أن علاقة الضيف بأفراد الأسرة.

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