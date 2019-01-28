شكرا لقرائتكم خبر عن "جنة الشياطين" للراحل أسامة فوزى بنادى السينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض نادى السينما الأفريقية، الذى يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، السبت 2 فبراير المقبل، الفيلم الروائى الطويل "جنة الشياطين" من مصر للمخرج الراحل أسامة فوزى ، بطولة محمود حميدة ولبلبة، وذلك بسينما الهناجر.

وتدور أحداث الفيلم حول تدور الأحداث حول (طبل)، وهو شخص قرر ترك أسرته الغنية وحياته المرفهة، ليعيش حياة بوهيمية تماماً وسط عدد من المهمشين، حتى يموت، وبينما تسعى ابنته حينها لمنحه جنازة لائقة بالعائلة، فإن أصدقائه يسرقون الجثة تمهيداً لوداعه بطريقتهم الخاصة ، كما يسبق عرض الفيلم ميكنج الفيلم لأول مرة .



فيلم عناق للمخرج سهام العلاوي

ويعرض الفيلم بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع في السبت الثاني وفي الأقصر بقصر ثقافة الأقصرفي السبت الثالث من فبراير .

كما يعرض الفيلم الروائي القصير "عناق" للمخرجة سهام العلاوي من المغرب ، وتدور احداث الفيلم حول رجل مُسن يعيش بمفرده في جبانة، يتمنى أن يعبر بجواره أي شخص فقط كي يعانقه، ولكن لا أحد يهتم، فيما عدا بعض المهاجرين.

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، وتقام الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر من 10 إلى 21 مارس 2019 ، تحت رعاية وزارتي الثقافة والخارجية وبدعم من وزارة السياحة والشباب والرياضة و dmc ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر .

وتقام الدورة الثامنة برئاسة شرفية للممثل "محمود حميدة" وتكريم تونس كدولة ضيف الشرف للدورة الثامنة .