انت الان تتابع تفاصيل خبر مخيم للغة العربية في تركيا بمشاركة ممثلين عن 15 دولة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 09:51 صباحاً - نظم وقف الديانة التركي مخيماً للغة العربية بمشاركة 21 طالباً أجنبياً يمثلون 15 بلداً، في ولاية "باليكسير"، غربي البلاد.

واستمر المخيم أسبوعاً؛ بين يومي 19 و26 يناير الجاري.

ويدرس الطلاب الأجانب الذين شاكوا فيه في كلية الإلهيات بجامعة أولوداغ التركية، ويمثلون دول ألمانيا وروسيا وبوركينا فاسو وتركستان الشرقية وغينيا ورواندا وتايلاند والهند وأوكرانيا وصربيا والعراق وكوسوفا وجورجيا وألبانيا.

وقال الطالب من تركستان الشرقية، إحشاد عالم، في مؤتمر صحفي، إنه شارك في المخيم حتى يطور لغته العربية، وإنه تحدثها مع زملائه طوال أيام المخيم.

بدوره أفاد الطالب الرواندي أبوبكر قاليسا بأن المخيم كان مفيداً جداً على مستوى تحسين لغته العربية، وأنه سعيد جداً بذلك.