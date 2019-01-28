بالصور.. ممثلة أمريكية شهيرة تزور القدس المحتلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زارت الممثلة الأمريكية الكوميدية روزان بار، البلدة القديمة في القدس، الأحد.







ووصلت بار، وهي يهودية، إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، رفقة الحاخام الأمريكي الشهير شمولي بوتياك.





وقالت بار البالغة من العمر 67 عاما: "لا توجد كلمات يمكنها أن تعبر عن الصلة التي أشعر بها مع الرب قبل كل شيء، ومع التوراة ومع شعبي".





ونشرت بار تغريدة في مايو/أيار الماضي شبّهت فيها مسؤولة سوداء سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بـ"القرد"؛ ما دفع شبكة "إيه بي سي" التابعة لشركة والت ديزني، لإلغاء مسلسلها التلفزيوني الكوميدي "روزان"، وعلقت بار بعدها أن ما فعلته "لا يُغتفر".

ولدت بار في سالت ليك سيتي، من عائلة يهودية من الطبقة العاملة، وكانت الأخت الكبرى لأربع أطفال.

وكان والدها من المهاجرين اليهود القادمين من روسيا، وكان أجداد والدتها مهاجرين يهود من أستراليا والمجر وليتوانيا.

أما أجداد والدها فغيروا لقب العائلة من بورسوفسكي إلى بار عندما وصلوا إلى الولايات المتحدة.