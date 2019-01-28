الإعلان عن جزء ثان من "المحقق بيكاتشو" قبل طرح الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "ليجيندري" الأمريكية للإنتاج، عن الجزء الثاني من فيلمها المرتقب "المحقق بيكاتشو"، المبنية أحداثه على لعبة وسلسلة كارتون "بوكيمون" اليابانية الشهيرة، وذلك قبل إطلاق الجزء الأول من الفيلم.

واستغلت الشركة الحماس الهائل في جميع أنحاء العالم حول الفيلم الذي يصور كائن البوكيمون "بيكاتشو" في دور محقق جرائم، لتفجير المفاجأة حول خططها لإطلاق جزء ثان من الفيلم، الذي سيطرح الجزء الأول منه بدور العرض في مايو/أيار المقبل.



ولعالم البوكيمون ملايين من المعجبين حول العالم، وهو ما ظهر فيما عُرف بـ"هوس البوكيمون" عند إطلاق لعبة "بوكيمون جو" على الهواتف الذكية عام 2016.

ويترقب المعجبون أول فيلم حديث للعالم الخيالي يبرع في تصوير الكائنات المذهلة بأحدث تقنيات السينما والجرافيك.

وقالت الشركة إن أورين أوزيل، كاتب فيلم "22 جامب ستريت"، سيتولى كتابة سيناريو الجزء الثاني من المحقق بيكاتشو، حسب تقرير لموقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي للأخبار الفنية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الفيلم.

ويؤدي الممثل الأمريكي ريان رينولدز صوت شخصية المحقق بيكاتشو، الذي يظهر في الفيلم يرتدي القبعة الشهيرة للمحقق الخيالي "شيرلوك هولمز"، وينضم إلى شاب في محاولة للعثور على والده، ليكتشفا مؤامرة كبيرة تهدد عالم البوكيمون بأكمله، حيث تدور أحداث الفيلم في عالم يتعايش فيه البشر والبوكيمون سوياً.