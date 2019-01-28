بالصور- الظهور الاول لمايلي سايرس وليام هيمسورث بعد زواجهما

بعد شهر على زواجهما، ظهرت المغنية مايلي سايرس وزوجها الممثل ليام هيمسورث لاول مرة مع بعضهما بعد اعلان الخبر السعيد وذلك خلال حضورهما حفل G’Day USA Gala في كاليفورنيا.

اختارت مايلي (26 عاماً) ان ترتدي ثوباً اسود اللون مخملي كشف عن بعض اجزاء من جسدها. بينما ارتدى زوجها الوسيم بدلة سوداء اللون مع ربطة عنق فضية اللون.

وكانت مايلي وليام قد تزوجا في حفل زفاف خاص اقيم بحضور عدد قليل من الاقرباء والاصدقاء المقربين وذلك بعد عشر سنوات من العلاقة العاطفية.

ونشرت مايلي (26 عاماً) مجموعة من الصور التي تجمعها بـ “هيمسورث” (28 عاماً، وذيلتها بعبارة “بعد مرور 10 سنوات..”، بالاضافة الى صور اخرى ذيلتها بعبارة “23 / 12 / 2018” في اشارة الى تاريخ زواجها.