متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحاولُ المرأةُ دومًا الحفاظ على مظهرها الخارجي لتكون محطَّ الأنظار، إلا أنّ هناك عوامل عدّة قد تجعلها عرضةً للمعاناة من مشاكل يُمكن أن تُسيطر عليها إن اعتمدت تدابير معينة.
ومن بين تلك المشاكل، ما تتعرّض له الشفاه خلال فصل الشتاء، نتيجة التبدُّل في عوامل الطقس فضلًا عن التدنّي في درجات الحرارة ما يجعلها عرضةً للجفاف ويُؤثّر سلبًا عليها بخاصةٍ عند وضع أحمر الشفاه.
الفيديو المُرفق، تعرضُ خلاله خبيرةُ التجميل جورجيت ريشا كيفية تحضير خلطةٍ خاصةٍ تُخلّصك من جفاف الشفتين خلال فصل الشتاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة تتخلّصين من جفاف شفتيكِ وتُحافظين على نضارتهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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