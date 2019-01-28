جميلة عوض عروس "سبع البرمبة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: صوّرت الفنانة جميلة عوض مشهد حفل زفافها على الفنان رامز جلال ضمن أحداث فيلم "سبع البرمبه" الذي يتبقى لفريق عمله يومين عمل في موقعين مختلفين.

واستمر التصوير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. حيث حرص مخرج العمل محمود كريم على الاهتمام بتفاصيل المشهد الذي جمع عدداً كبيراً من أبطال الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الخفيفة. وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة 6 أكتوبر .

يشار إلى أن موعد عرض الفيلم لا يزال غامضاً بسبب التأخر من انتهاء تصويره. وهو من كتابة لؤي السيد ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، محمد ثروت ويخرجه محمود كريم.