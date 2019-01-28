حاتم العراقي يخوض تجربة التقديم عبر "سهراية"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يخوض الفنان حاتم العراقي تجربة تقديم البرامج كتجربة جديدة من خلال شاشة التلفزيون الحديثة قناة "mbc العراق". حيث سيقوم بتقديم برنامج "سهراية" ويستضيف مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العراقية على مدار حلقات تلفزيونية، ويحاورهم ويقدم معهم مجموعة من الأغنيات الى جانب تقديم كل ضيف لأغنياته الخاصة مع الفرقة الموسيقية المتواجدة في استوديو التصوير، والمكونة من أهم عازفي الأغنية والموسيقي العراقية.

وأعرب "العراقي" عن سعادته بهذه التجربة الإعلامية التي يقدمها في برنامج "سهراية" برفقة المخرج العراقي أوس الشرقي، معتبراً أنها ستشكل نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامية. مؤكداً أن البرنامج يحمل بين طياته العديد من الأمور الهامة، ويعرّف العالم بأنواع الفن العراقي الأصيل وتجربة الشباب فيه، وتنوع وإختلاف الموسيقى والمواويل، وقال: "سهراية،، برنامج فني غنائي، سأستضيف نخبة من نجوم الغناء العراقي والعربي أمام الجمهور في الاستوديو، وأضاف: "البرنامج يحمل ما بين الدردشة العفوية، والدندنة على مسرح الاستوديو، وتفاعل الجمهور، وسيحظى المشاهد بجرعة طربية خاصة، إلى جانب التعرُّف إلى جوانب عدّة من حياة الفنان الضيف".