إيناس مكي تكشف سبب تحمُّسها لتقديم "سرايا حمدين"

كشفت الفنانة إيناس مكي أنها تحمّست للغاية فور عرض شخصية "جلبهار هانم السلحدار" التي قدّمتها خلال السياق الدرامي لمسلسل "سرايا حمدين"، مشيرة إلى أنها قرّرت أن تتحدّى نفسها في تقديمها هذه الشخصية وبخاصة أنها جديدة تماما بالنسبة إليها.

وأضافت إيناس مكي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تظهر بشكل ليست له علاقة بالجمال والأنوثة لكونها متقدمة في العمر، إذ يبلغ عمرها أكثر من90 عاما، مؤكّدة أنه رغم كونها شخصية ذات تركيبة صعبة جدا لكنها تلقت العديد من ردود الأفعال الرائعة التي فاقت توقّعاتها.

يذكر أن مسلسل "سرايا حمدين" بطولة: سامح حسين ونيرمين ماهر وراندا البحيري ومحمد ثروت وإيناس مكي وأحمد حلاوة وإيمان السيد وعماد رشاد ومصطفى أبوسريع وعلاء مرسي وجيهان خليل وياسر الطوبجي وأحمد التهامي وندى عادل وكارولين عزمي وإبرام سمير وحامد الشراب ومحمود فتحي وهالة السعيد ونور مغربي ومنار العطار وسلمى مسعود ومحمود فتحي وعلي عبدالمنعم وخالد صفوت وفادي يسري ومحمد يونس، كما يجمع العمل العديد من الفنانين العرب من "الخليج ولبنان والمغرب وليبيا وتونس" قصة نهاد وحيد وسيناريو وحوار جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف.

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