ناهد السباعي تُوضًح إعجابها بمسرحية "3 أيام في الساحل

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن حرصها الشديد على حضور العرض الخاص لمسرحية" 3 أيام في الساحل" بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي مشيرة إلي أنها من عشاق مسرح النجم محمد هنيدي وتربت على أعماله الفنية بالإضافة إلي الفنان القدير يحيي الفخراني ومحمد صحبي موضحة أن كل منهم له مسرحيته الخاصة التي تحمل روحة .

وأعلنت ناهد في تصريح خاص لـ"لايف ستايل" أنها حينما ذهبت للعرض الخاص لمسرحية"3 أيام في الساحل " شاهدت عرض مسرحي مبهج ورائع ومميز ومختلف في كل شيء بداية من شكل المسرح والمكان والديكورات والعروض الاستعراضية وغيرها فكل شيء كان مبهر بالعرض مؤكدة أنها لأول تري مسرح بهذا الشكل يتم تقدميه في مصر.

يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل"، للنجم محمد هنيدي تعرض على مسرح "كايرو شو"، التي انطلقت يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري ومن إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك في بطولة بجانب محمد هنيدي المسرحية بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندى موسى ومها أبو عوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي مع وجوه جديدة من الشباب‪.

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