شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ينافس زوجته إيمى فى دراما رمضان لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم دراما رمضان المقبل، منافسة الفنان حسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم للمرة الأولى، حيث يقدم كل منهما مسلسل من بطولته بعد العديد من الأعمال التى قدماها سويًا سواء فى الدراما أو السينما خلال الفترة الأخيرة، ولكن الاختلاف سيكون فى مضمون العملين إذا تعتمد إيمى على الكوميديا فى مسلسلها فيما يقدم حسن مسلسلا اجتماعيا.



حسن الرداد وايمى سمير غانم

وحجز حسن الرداد مكانه فى الموسم الرمضانى خلال اللحظات الأخيرة، حيث يعمل حاليًا على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "الابن الـ13" من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى وجارٍ اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسبوعين المقبلين.

فيما تعمل إيمى سمير غانم على التحضير لمسلسل كوميدى يعنوان "سوبر ميرو" بمشاركة نجم مسرح مصر "حمدى الميرغنى" وتأليف محمد محمدى وإخراج وليد الحلفاوى ومقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، لتنفصل إيمى فنيًا عن زوجها حسن الرداد بعدما قدما أكثر من عمل سويًا فى السنوات الأخيرة آخرها "عزمى وأشجان" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



ايمى سيمر غانم وحسن الرداد

وظهر حسن الرداد وايمى سمير غانم سويًا فى رمضان الماضى بمسلسل "عزمى وأشجان" الذى شارك فى بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.