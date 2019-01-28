شكرا لقرائتكم خبر عن "فن وصاية" يستعد لحفلة اليوبيل الذهبي بالمعرض الدولي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق فن وصاية لحفلة اليوبيل الذهبى بالمعرض الدولى للكتاب التى من المقرر إقامتها السبت 2 فبراير المقبل من الثانية ظهرًا حتى الثالثة والنصف عصرًا.

ومن خلال متابعة الفريق حيث يكثف فريق فن وصاية بروفاته لتقديم باقة من الأغنيات الجماعية والدويتوهات الثنائية والصولوهات، ويطل الفريق كالعادة بالملابس التراثية البدلة والطربوش، كما يستعد الفريق فى الفترة المقبله لإقامة مجموعة من الحفلات الغنائية .

يذكر أن فريق فن وصاية هو مشروع فنى، يسعى أفراده ليقضوا على الأعمال الدخيلة على الفن المصرى التى انخفضت بالذوق العام للمجتمع المصرى.