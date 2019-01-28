شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق ووصال فاضل يبدآن تصوير دويتو جديد.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قصة حب" هى اسم الأغنية التى تجمع إيهاب توفيق بالمطربة التونسية وصال فاضل، التى سيتم تصويرها يوم الجمعة المقبل فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وهى من كلمات محمد محيى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد مجدى، وإخراج سيف الساحر.

من ناحية أخرى انتهى إيهاب توفيق من دويتو جديد مع أحمد شيبة بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريق فيديو كليب، هو من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.

يذكر أن إيهاب توفيق شارك فى مهرجان القلعة الدولى السابع والعشرين للموسيقى والغناء على مسرح المحكى 2، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، داخل قلعة صلاح الدين.