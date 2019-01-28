- 1/2
- 2/2
انتهى الممثل المصرى باسم سمره من تصوبر اخر مشاهد من فيلم "دماغ شيطان" وتشاركه البطوله الفنانه رانيا يوسف، وذلك اليوم في منطقة الدقي ليدخل الفيلم خلال الأيام المقبلةمراحل مابعد التصوير.
وجمع المشهد النهائي للفيلم الممثل باسل سمرة والفنان وليد فواز، وستبدأ الشركة المنتجة للعمل "فيلم اوف ايجيت" خلال الأيام المقبلة
فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبدالله وأسامة الزنكلوني وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم سمرة ينتهي من تصوير فيلمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.