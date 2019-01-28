باسم سمرة ينتهي من تصوير فيلمه الجديد

كتب - إسراء حسين

انتهى الممثل المصرى باسم سمره من تصوبر اخر مشاهد من فيلم "دماغ شيطان" وتشاركه البطوله الفنانه رانيا يوسف، وذلك اليوم في منطقة الدقي ليدخل الفيلم خلال الأيام المقبلةمراحل ما

بعد التصوير.

وجمع المشهد النهائي للفيلم الممثل باسل سمرة والفنان وليد فواز، وستبدأ الشركة المنتجة للعمل "فيلم اوف ايجيت" خلال الأيام المقبلة

في تنفيذ أغنية دعائية للعمل، حيث لم يتم تحديد توقيت لطرحه.

فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبدالله وأسامة الزنكلوني وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.