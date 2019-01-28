أنغام تستعد لطرح البومها الجديد

كتب - إسراء حسين

اكدت الفنانة ​انغام​ على الانتهاء من البومها الجديد حيث من المقرر أن تطرحه في الأول من شهر فبراير المقبل، ويتضمن الألبوم أغنيات متنوعة بين الرومانسية وغيرها وقد تعاونت مع الشاعر ​أمير طعيمة​ في 4 أغنيات منه الأولى

من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادي، والثانية من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، والثالثة من ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والرابعة من ألحان عزيز الشافعي،إضافة إلى تعاونها مع العديد من الشعراء والملحنين منهم أحمد إبراهيم، أحمد زعيم، محمد حمزة، عصام حسني،، مصطفى العسّال، وكريم أسامة.

حيث أن أنغام انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هابدأ م الآخر"، من كلمات عصام حسني، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع كريم أسامة، المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد .