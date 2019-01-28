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اكدت الفنانة انغام على الانتهاء من البومها الجديد حيث من المقرر أن تطرحه في الأول من شهر فبراير المقبل، ويتضمن الألبوم أغنيات متنوعة بين الرومانسية وغيرها وقد تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في 4 أغنيات منه الأولىمن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادي، والثانية من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، والثالثة من ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والرابعة من ألحان عزيز الشافعي،
حيث أن أنغام انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هابدأ م الآخر"، من كلمات عصام حسني، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع كريم أسامة، المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد .
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تستعد لطرح البومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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