شاهد.. اكرم حسني “أبو شنب” في حملة توعية لتحديد النسل

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 06:56 صباحاً -

كشف الفنان أكرم حسني عن عمله الفني الجديد الذي يحمل عنوان “أبو شنب” بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه.

وتم الكشف عن أن شخصية “أبو شنب” في حملة توعية لتحديد النسل، تحت عنوان “اتنين كفاية”.

وطرح برنامج “الحكاية” لعمرو أديب الذي يقدمه عبر شاشة قناة MBC، الإعلان الأول من “أبو شنب” الذي ظهر فيه أكرم حسني بشخصية رجل ريفي يرتدي جلباب وبشنب كبير، مع مجموعة كبيرة من أولاده وهو يعاني داخل محل ملابس من عدم قدرته على كسائهم، بطريقة كوميدية.

كما طرح إعلان جديد من “أبو شنب” وقدم خلاله أكرم حسني أغنية على طريقة مايكل جاكسون، للتوعية بأهمية تحديد النسل.