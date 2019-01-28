شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور الزوجة الثانية لحمادة هلال فى مسلسل "ابن أصول" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة رانيا منصور، أول مشاهدها فى مسلسل "ابن أصول" بطولة النجم حمادة هلال غدًا الإثنين، الذى يكتبه أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث تجسد رانيا شخصية الزوجة الثانية فى حياة حمادة هلال، إذ تتضمن شخصيتها العديد من المفاجآت، مسلسل "ابن أصول" يدور فى إطار اجتماعى تشويقى، يتضمن العديد من المفاجآت خلال السيناريو للجمهور، حيث يتزوج حمادة هلال 3 مرات خلال أحداث العمل .

يتعاون حمادة هلال مع السيناريست أحمد محمود أبو زيد للمرة الثالثة فى الدراما، بعدما قدما سويًّا مسلسلى "ولى العهد" إخراج محمد النقلى فى عام 2015، و"طاقة القدر" إخراج محمد مصطفى فى عام 2016، بينما يعمل مع المخرج محمد بكير للمرة الأولى.

يذكر أن حمادة هلال قدم آخر أعماله فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "قانون عمر"، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج أحمد شفيق، وشارك فى بطولته إيمان العاصى، فاطمة ناصر ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمى ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين.