شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يبدأ بروفات "الملك لير" على المسرح الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم يحيى الفخرانى لبدء بروفات عرض مسرحيته الجديدة "الملك لير" على خشبة المسرح، الأسبوع المقبل، وذلك بعد القيام بعدد من بروفات الترابيزة خلال الأسابيع الماضية، فى مكتب المخرج مجدى الهوارى فى الدقى بصحبة الفنانين المشاركين فى بطولة العرض.

مسرحية "الملك لير" لم يتم تحديد موعد نهائى لبدء عرضها للجمهور حتى الآن، والعرض بطولة يحيى الفخرانى، ورانيا فريد شوقى التى تجسد شخصية الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبد الغفور فى دور الابنة الوسطى، ونهى عابدين الابنة الصغرى، إضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.

وقدم يحيى الفخرانى "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وتحديدًا عام 2011، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريا كبيرا.