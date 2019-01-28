شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر فتحى عبد الوهاب مع ياسر جلال فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان فتحى عبد الوهاب شخصية تاجر مخدرات خلال أحداث مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، ويكون هناك كثير من المواقف بينه وبين بطل العمل ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

والمسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق، وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل فى العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال والفنان فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، حيث انتهى مؤلف العمل هانى سرحان من كتابة 50% من أحداث العمل الذى يدور فى إطار من الدراما المشوقة.