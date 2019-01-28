شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد كليب تيفانى يانج الجديد "born again" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية تيفاني يانج، كليب جديدا يحمل اسم "born again"، والكليب وصلت نسبة مشاهدته حتى الآن على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من مليون و200 ألف مشاهدة خلال يومين فقط، والكليب من إخراجNikko LaMere.

وقد ظهرت تيفاني يانج البالغة من العمر (29 عامًا) في بدايه كليب "born again" مرتدية فستان زفاف بينما كانت تجلس على إحدى الصخور الضخمة وسط البحر ثم تنتقل تيفانى للشاطئ.















