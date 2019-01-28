شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. أحمد فتحى يبدأ تصوير أول مشاهد «اللعبة» فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان أحمد فتحى تصوير أول مشاهد مسلسله "اللعبة"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019، والذى يكتبه كل من أحمد سعد والى، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، السيناريو فادية أبو السعود، ويخرجه معتز التونى، يوم الأربعاء المقبل، فى الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

مسلسل اللعبة، من بطولة شيكو، وهشام ماجد ونسرين أمين وأحمد فتحى ومحمد ثروت وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبد الرسول.

يشار إلى أن أحمد فتحى يشارك فى العرض المسرحى "3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف وسامية طرابلسى للمخرج مجدى الهوارى، وحققت المسرحية إيرادات وصلت للمليون فى أول 3 أيام من عرضها على أحد مسارح 6 أكتوبر.