شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. أحمد فتحى يبدأ تصوير أول مشاهد «اللعبة» فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان أحمد فتحى تصوير أول مشاهد مسلسله "اللعبة"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019، والذى يكتبه كل من أحمد سعد والى، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، السيناريو فادية أبو السعود، ويخرجه معتز التونى، يوم الأربعاء المقبل، فى الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.
مسلسل اللعبة، من بطولة شيكو، وهشام ماجد ونسرين أمين وأحمد فتحى ومحمد ثروت وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبد الرسول.
يشار إلى أن أحمد فتحى يشارك فى العرض المسرحى "3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف وسامية طرابلسى للمخرج مجدى الهوارى، وحققت المسرحية إيرادات وصلت للمليون فى أول 3 أيام من عرضها على أحد مسارح 6 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. أحمد فتحى يبدأ تصوير أول مشاهد «اللعبة» فى الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.