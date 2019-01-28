"Black Panther" أفضل فريق عمل لفيلم أكشن بحفل "نقابة ممثلي الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نجح فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" من اقتناص أولى جوائزه بحفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" وهي جائزة "أفضل فريق عمل فيلم أكشن"، وسط منافسة شرسة لعدد من الأعمال السينمائية منها "Ant-Man and the Wasp"، "Avengers: Infinity War"، "Mission: Impossible- Fallout". يذكر أن حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 يقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. ​

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