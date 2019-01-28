محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
وصلت النجمة الأمريكية، ميجان مولالي، مقدمة حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، إلى مقر الاحتفال في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وكشفت "ميجان" عن عدم وجود مصمم أزياء عالمي ليصمم لها فستان الحفل، وقيامها بارتداء عدد من الإطلالات المختلفة لكبرى العلامات التجارية، والتي لاقت استحسان عدد كبير من الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول "ميجان مولالي" مقدمة حفل "نقابة ممثلي الشاشة" بدون مصمم عالمي لفستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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