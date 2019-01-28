نجمة فيلم "Vice" تصل حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت النجمة الأمريكية، آيمي ادامز، إحدى بطلات فيلم الدراما "Vice"، لفعاليات حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، والتي تقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وسحرت آيمي الأنظار بفستانها الأسود الأنيق فور وصولها السجادة الحمراء للفعالية، والتقطت عددًا من الصور التذكارية، وهي مرشحة لجائزتين بقائمتين مختلفتين وهما "أفضل ممثلة مساعدة" عن دورها بالفيلم، إلى جانب "أفضل ممثلة بمسلسل تليفزيوني محدود" عن مسلسلها "Sharp Objects".