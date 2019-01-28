محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
وصلت النجمة التليفزيونية، شانجيلا، إحدي بطلات فيلم الموسيقي والرومانسية "A Star is Born"، لفعاليات حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، والتي تقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وخطفت شانجيلا الأنظار بفستانها الأنيق فور وصولها السجادة الحمراء للفعالية، والتقطت عددًا من الصور التذكارية، وقد شاركت "شانجيلا" بشخصيتها الحقيقية بأحداث الفيلم، وهي الدي جي شانجيلا بيرس، والفيلم مرشح لأربعة جوائز وهم "أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة في دور رئيسي، أفضل فريق عمل سينمائي".
كانت هذه تفاصيل خبر شانجيلا بإطلالة أنيقة في حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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