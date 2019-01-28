شانجيلا بإطلالة أنيقة في حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت النجمة التليفزيونية، شانجيلا، إحدي بطلات فيلم الموسيقي والرومانسية "A Star is Born"، لفعاليات حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، والتي تقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وخطفت شانجيلا الأنظار بفستانها الأنيق فور وصولها السجادة الحمراء للفعالية، والتقطت عددًا من الصور التذكارية، وقد شاركت "شانجيلا" بشخصيتها الحقيقية بأحداث الفيلم، وهي الدي جي شانجيلا بيرس، والفيلم مرشح لأربعة جوائز وهم "أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة في دور رئيسي، أفضل فريق عمل سينمائي".