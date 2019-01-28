"جنة الشياطين" للراحل أسامة فوزي في "نادي السينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، السبت الأول من فبراير المقبل، الفيلم الروائي الطويل "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزي، من بطولة محمود حميدة ولبلبة، في بسينما الهناجر.

وتدور أحداث الفيلم حول (طبل)، وهو شخص قرر ترك أسرته الغنية وحياته المرفهة، ليعيش حياة بوهيمية تماماً وسط عدد من المهمشين، حتى يموت، وبينما تسعى ابنته حينها لمنحه جنازة لائقة بالعائلة، فإن أصدقائه يسرقون الجثة تمهيدًا لوداعه بطريقتهم الخاصة، ويسبق الفيلم عرض الميكنج لأول مرة.

كما يعرض الفيلم بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع في السبت الثاني وفي الأقصر بقصر ثقافة الأقصر في السبت الثالث من فبراير.

كما يعرض الفيلم الروائي القصير "عناق" للمخرجة سهام العلاوي من المغرب، وتدور أحداث الفيلم حول رجل مُسن يعيش بمفرده في جبانة، يتمنى أن يعبر بجواره أي شخص فقط كي يعانقه، ولكن لا أحد يهتم، فيما عدا بعض المهاجرين.

ويعتبر نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تحت شعار مهرجان على مدار العام، وتقام الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر من 10 إلى 21 مارس 2019، تحت رعاية وزارتي الثقافة والخارجية وبدعم من وزارة السياحة والشباب والرياضة و قنوات "dmc" ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر.