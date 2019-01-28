بالصور- توافد نجوم هوليوود على حفل "نقابة ممثلي الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: بدأ منذ دقائق توافد نجوم ونجمات وصناع السينما من حول العالم، لفعاليات حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، وعلى رأسهم الممثلة ورئيسة الحفل، جابرييل كارتيريس، والتي حرصت على التواجد بالسجادة الحمراء واستقبال النجوم بنفسها. يذكر أن حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 يقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. ​

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