نيللي مقدسي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "نيللي" في الصور داخل منزلها، وعلقت: "أديش أوقات بتتمنوا يطلعلكن مارد من شي فانوس ليحققلكن أمنياتكن". يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية أغنية "هلا هلا"، وهي من كلمات مازن ضاهر، والكليب من إخراج بشير لاجوسيس، كما تستعد لإطلاق أغنية خليجية جديدة خلال الفترة القادمة.

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