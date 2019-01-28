فيديو: ما صحة طلاق جورج كلوني وأمل علم الدين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 صباحاً - لم يمر هذا الأسبوع مرور الكرام على عائلة الممثل العالمي جورج كلوني George Clooney وزوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل Amal Clooney، فقد انتشرت كالنار في الهشيم إشاعات طلاق الزوجين ووصل الامر لتحديد كلفة الطلاق وحضانة التوأم .

الشائعات التي نفتها أهم المواقع الالكترونية العالمية لم يعرف مصدرها إلا أنها ليست الأولى بالنسبة للنجمين وعلاقتهما الزوجية التي تعدّ من الأنجح في العالم.

جورج كلوني يقدّم نفسه: أنا زوج أمل كلوني



وكانت صحف التابلويد تدعي منذ بعض الوقت أن جورج كلوني وآمل كلوني يحصلان على الطلاق. وقد فضحت الصحف العالمية اشاعات لا تعد ولا تحصى حول هذه الأخبار الزائفة. فيما يلي خمس إشاعات خاطئة حديثة تمسّ علاقة النجم بزوجته المحامية الشهيرة.



في الأسبوع الماضي فقط ، قامت مجلة National Enquirer بالإدعاء زوراً أن المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان قد غادرت منزلها الزوجي في إنجلترا وأخذت التوأمتين إلى مخبأ في سردينيا بإيطاليا. وزعمت المجلة أن أمل تعتقد أن جورج كان أبًا وزوجًا غير وفي لم يكن وفياً لأسرته، مع العلم أنّه في العام الماضي ، وجّهت أمل تحية مؤثرة لجورج في حفل توزيع جوائز AFI Life Achievement Award. وخلال كلمتها ، وصفت المحامية الممثل بأنه "زوج وأب مدهش" وأنه "الحب الكبير الذي كنت آمل دائمًا في وجوده". وأضافت: "رؤيتك مع أطفالنا ، إيلا وألكسندر ، هو أعظم فرح في حياتي. "



في وقت سابق من هذا الشهر ، لفّقت Enquirer قصة تفيد أنّ الممثلة العالمية جوليا روبرتس Julia Roberts انفصلت عن زوجها داني مودر Danny Moder ، وبدأت علاقة رومانسية مع جورج ، الذي كان من المفترض أن يكون زواجه على المحك. إدعت المجلة أن الصديقين لجأ كل منهما للآخر وسط أزمات زوجية خاصة بهما. في نفس الوقت تقريباً الذي نشرت فيه القصة ، شوهدت روبرتس وزوجها في حفل غولدن غلوب. في هذه الأثناء ، كان جورج وأمل يحضران معاً ليلة ميلادية في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك قبل شهر واحد. الثنائيان لم ينفصلا ولا أساس للشائعات.



وكان لتصريح الزوجين أمل وجورج في مناسبتين مختلفتين حول عدم التفكير في إنجاب المزيد من الأطفال تأثير في ازدياد الشائعات حول خلاف بينهما لكنّ ذلك لم يكن صحيحاً.

هكذا بدأت قصة حب جورج كلوني وأمل علم الدين



في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، نشر مقال نشرته غلوب عن خبر طلاق جورج وزوجته بسبب ما وصفوه بأنه "سلوكها المتطلب". وأكد الكاتب أن الممثل " انزعج" من طريق "الطريقة الفوقية في التحدث" التي تمارسها زوجته وتعبه من " طريقة تفكيرها". في الواقع ، لطالما أشاد نجم السينما دائمًا بمهنة زوجته المثيرة للإعجاب كمحامية مدافعة عن حقوق الإنسان. جورج حتى قدم مازحاً نفسه باسم " زوج "أمل كلوني" في مأدبة غداء في حفل " سيدات العام" السنوية في فارايتي.



وأخيراً ، ما كانت نشرته صحيفة "لايف آند ستايل" في أكتوبر الماضي حول قصة غلاف زائفة عن أن أمل تتخلى عن جورج في الذكرى الرابعة لزواجهما. وزعمت الصحيفة أن المحامية أرادت الحصول على نصف ثروة زوجها التي تبلغ قيمتها مليار دولار. وأكد مصدر مقرب من الزوجين أن القصة كانت هراء بمجرد ظهورها. بالطبع ، لا يزال الزوجين سعيدين سوية بعد أكثر من ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى الزوجين اللذين يمدحان بعضهما البعض علانية ويحضران العديد من المناسبات معاً ، فإن مرور الوقت قد أثبت عدم صحة كل قصص الطلاق التي انتشرت.



