سما المصري تحتفل ببراءتها من “بلاش من تحت يا حودة”!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 02:37 صباحاً -

نشرت الفنانة سما المصري صورة جريئة لها، ظهرت من خلالها مرتدية فستان كُحلي”مُجسم” وقصير، مع حذاء أحمر، وهي متكئة على سيارة باللون نفسه، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت: “طب مفيش مبروك على البراءة النهاردة من تهمه أغنية بلاش من تحت ياحودة؟؟ دا حتى الصورة دي جديدة”.

وكانت المصري قد قالت في تدوينة سابقة: “الحق ظهر الحمد لله…..أصدرت اليوم محكمه جنح الازبكيه برئاسه المستشار /أحمد شاكر حكمها علي المتهم/عرفه محمد احمد وشهرته/باسم فيجو حكما بتغريمه ((خمسه عشر الاف جنيه ))وذلك لقيامه بتأليف وتوزيع ونشر اغنيه((بلاش من تحت ياحوده)) وانسبها والصقها بالفنانه سما المصري ووضع اسمها عليهاوهي لا تعلم عنها شيئ من قريب أو بعيد وذلك بعد تحقيقات نيابه الازبكيه وايضا تحريات مباحث الانترنت …..بقي اسمك عرفه ومسمي نفسك باسم يامزور يانصاب؟؟لولا انت من سوهاج والصعايده جدعان كنت رحت نفختك قدام اهلك ياشمام….المره دي غرامه لو مالمتش نفسك وحياه الصعايده الجدعان هاحبسك وابقي خلي حوده ينفعك باه يابيئه ياابو اغاني بيئه ذيك…خلوا بالكم من الواد دا دا حورتجي ونصاب وسرسجي ومزور…. والناس اللي ماكانتش مصدقه أن الاغنيه مش بتاعتي اذيكم دلوقتي مش اوساخ ذي ماانتوا ولا نضفتوا شويه؟؟.بيتهيالي هتفضلوا اوساخ مفيش فايده فيكوا…..ياريت الناس اللي بتحبني ماتصدقش كل حاجه تتنشر عني انتوا عارفين اللي بيحبوني كتير ونفسهم اقع بس انا قاعده علي قلبكم لحد ماتموتوا مشلولين مني وهتشوفوا…”.