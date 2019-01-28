شاهد… حليمة بولند من المستشفى: “تعبانة بطني عوار بموت!”

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 02:37 صباحاً -

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على سناب شات مقطعاً مصوراً خلال تلقيها العلاج في المستشفى بعد تعرضها لنزلة معوية شديدة أثناء حضورها حفل افتتاح معرض “أنا كويتي”.

وعلقت بولند خلال تصويرها :” تعبانه بطني عوار بموت..خلصت افتتاح المعرض ورحت على المستشفى على طول بسبب عوار بطني”، و”شكرا لكل اللي سأل عني..أحب اطمنكم إني بخير مجرد نزله معوية..وان شالله اتحسن..بحبكم”.

وكانت بولند قد أحست بألم شديد في بطنها في ختام المعرض، نقلت على إثره للمستشفى لمعرفة سببه والاطمئنان على حالتها.

على جانب آخر نشرت حليمة بولند صورة لوالدها مع طفلتيها في المنزل، ودعت له بالصحة وراحة البال.