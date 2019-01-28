مجموعة "إم بي سي" تطلق قناة خاصة بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت "مجموعة MBC" قناة جديدة باسم "MBC العراق"، توجه أساساً إلى العائلات العراقية كوسيلة إعلامية ترفيهية



ويُنتظر أن يكون الجمهور على موعدٍ مع إطلالتيْن خاصتيْن للقناة، حيث تتمثّل الأولى في أمسية فنية من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يُحييها عدد كبير من نجوم العراق وأَعلامه، على غرار كاظم الساهر، وإلهام المدفعي، الجمعة 15 فبراير/شباط 2019.

أما الإطلالة الثانية، تتعلّق بالحلقة الأولى من برنامج "Arabs Got Talent" في موسمه الـ6، وتعرض السبت 16 فبراير/شباط 2019، وتحديداً في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق.

ويأتي إطلاق مجموعة "MBC" لهذه القناة في سياق خطتها الخمسية للتوسّع والنمو، إذ قال الرئيس التنفيذي للمجموعة سام بارنيت، إن "MBC العراق تنبثق انطلاقاً من رؤية رئيس مجلس الإدارة الشيخ وليد آل البراهيم، كما تعتبر تتويجاً لخطة التوسُّع والنمو الخمسية، والتي كنا قد أعلنّا عنها في الربع الأخير من العام الماضي".

وتابع بارنينت: "تحرص MBC العراق، في أولى شبكاتها البرامجية، على تلبية احتياجات الجمهور العراقي الذوّاق، سواءً من ناحية المحتوى الإعلامي الفريد والنوعي الذي يتوجّه إلى العائلة العراقية بأفرادها وفئاتها العمرية كافة، أو من جانب التكامل الفني والتقني في الصوت والصورة والتقنيات الإنتاجية التي تعتمد أفضل الممارسات والمعايير العالمية".

وأشار أيضاً إلى الإنتاجات الخاصة والحصرية التي توظف أفضل الطاقات المحلية العراقية، سواءً من حيث الخبرات أو الكفاءات الشبابية".

تعد مجموعة "MBC" التلفزيونية الأكبر في العالم العربي، وسبق أن أطلقت قنوات موجهة ومتخصصة مثل "إم بي سي مصر".