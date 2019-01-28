شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "م البداية" تتصدر أغانى محمد حماقى بـ3 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "م البداية قولتلك.. إنى مش دايمًا يكون الحب كافي.. والحياة ليها حسبة تانية يومها نزلة دمعة منك فوق كتافى.. قولت حاول.. قولت حاضر.. بس أوى متكمليش".. بهذه الكلمات تصدرت أغنية "م البداية" ألبوم النجم محمد حماقى، والذى حقق نجاحًا كبيرًا منذ كطرحه على موقع الفيديوها الشهير "يوتيوب"، حيث اقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة منذ طرح الألبوم.

محمد حماقى أقدم على خطوة جريئة خلال ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، حيث طرح 20 أغنية كاملة، تعاون من خلالها مع العديد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، وغيرهم، كما تعاون مع عمرو مصطفى ومحمد يحيى على صعيد التلحين ونادر حمدى موزعًا.